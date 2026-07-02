اكتشاف عربة برونزية نادرة تعود إلى نحو 2500 عام في موقع أثري بإسبانيا

مدريد-سانا

كشفت بعثة أثرية إسبانية عن عربة برونزية نادرة يُقدّر عمرها بنحو 2500 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب في موقع “كاساس ديل تورونيولو” بمنطقة فيغاس ألتا دل غوديانا في مقاطعة باداخوث جنوب غرب إسبانيا، في واحد من أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة في الموقع.

ونقل موقع euronews أول أمس عن المجلس الأعلى للبحوث العلمية الإسباني (CSIC)، أن العربة عُثر عليها أثناء أعمال التنقيب التي ينفذها معهد علم الآثار في ميريدا ضمن مشروع “كونستروياندو تارتيسو”، حيث وُجدت داخل تلّ جنائزي في الموقع.

ووفقاً للباحثين، تتميز العربة بزخارف معقدة تتضمن تماثيل وأشكالاً أسطورية مرتبطة بالمعتقدات القديمة، ما يرجح استخدامها في طقوس جنائزية أو احتفالات دينية، كما تُعد قطعة فريدة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتشابه في تصميمها نماذج معروفة في الحضارة الإترورية بإيطاليا.

وأضاف الفريق الأثري: إنه تم العثور إلى جانب العربة على مجموعة من اللقى المستوردة، من بينها فخار يوناني وألباستر مصري ومواد عاجية مزخرفة، ما يعكس اتساع شبكات العلاقات التجارية والثقافية التي ربطت سكان المنطقة بحضارات البحر المتوسط القديمة.

وأكد الباحثون أن الموقع لا يزال يقدم دلائل مهمة حول تطور حضارة تارتيسو وشبكات التبادل في غرب البحر المتوسط، مشيرين إلى أن أعمال التحليل والترميم الجارية ستسهم في فهم أعمق لوظائف هذا الاكتشاف وسياقه التاريخي.

ويُتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في إعادة رسم صورة أوضح للحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في حضارة تارتيسو القديمة، إضافة إلى تعزيز فهم العلاقات بين شبه الجزيرة الإيبيرية وحضارات البحر المتوسط خلال العصور القديمة.