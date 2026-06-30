مكمل بحري واعد لتحسين الذاكرة

بكين-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة أن مكمّلاً غذائياً مشتقاً من الطحالب البنية قد يسهم في تحسين الذاكرة، والتخفيف من اضطرابات الإدراك الخفيفة، وذلك وفق نتائج تجارب أوّلية.
ونقلت وكالة “لنتا. رو” الروسية أمس الإثنين، أنّ فريقاً من جامعة المحيطات الصينية ومعهد تشينغداو أجرى الدراسة على مركّب يُدعى “سكاريدات الألجينات المشبعة” وهو مستخلص سكري قصير من الطحالب البنية، مُعدّل لزيادة ثباته، وقد أظهرت النتائج تحسّناً في الإدراك وارتفاعاً في الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي أساسي للتعلم والذاكرة.
كما أظهرت التجارب أن المكمل يخفّض الإجهاد التأكسدي ويقاس بانخفاض مادة “مالون ثنائي الألدهيد” التي تُعدّ مؤشراً على تلف الخلايا، ويعزز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولا سيما بكتيريا “روزيبوريا”، إلى جانب إعادة توازن مركبات حيوية في الدم والدماغ تدعم صحة الجهاز العصبي.
ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج ما زالت في نطاق التجارب الحيوانية، ولا يمكن تعميمها على البشر قبل إجراء دراسات سريرية موسّعة، إلا أنها تفتح باب الأمل لمستقبل قد نشهد فيه مكمّلات غذائية بحرية داعمة لصحة الدماغ والوقاية من تراجع الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.