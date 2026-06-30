مكمل بحري واعد لتحسين الذاكرة

بكين-سانا‏

كشفت دراسة علمية حديثة أن مكمّلاً غذائياً مشتقاً من الطحالب البنية قد ‏يسهم في تحسين الذاكرة، والتخفيف من اضطرابات الإدراك الخفيفة، وذلك ‏وفق نتائج تجارب أوّلية.‏

ونقلت وكالة “لنتا. رو” الروسية أمس الإثنين، أنّ فريقاً من جامعة المحيطات ‏الصينية ومعهد تشينغداو أجرى الدراسة على مركّب يُدعى “سكاريدات ‏الألجينات المشبعة” وهو مستخلص سكري قصير من الطحالب البنية، مُعدّل ‏لزيادة ثباته، وقد أظهرت النتائج تحسّناً في الإدراك وارتفاعاً في الأستيل ‏كولين، وهو ناقل عصبي أساسي للتعلم والذاكرة.‏

كما أظهرت التجارب أن المكمل يخفّض الإجهاد التأكسدي ويقاس بانخفاض ‏مادة “مالون ثنائي الألدهيد” التي تُعدّ مؤشراً على تلف الخلايا، ويعزز ‏توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولا سيما بكتيريا “روزيبوريا”، إلى جانب ‏إعادة توازن مركبات حيوية في الدم والدماغ تدعم صحة الجهاز العصبي.‏

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج ما زالت في نطاق التجارب الحيوانية، ولا ‏يمكن تعميمها على البشر قبل إجراء دراسات سريرية موسّعة، إلا أنها تفتح ‏باب الأمل لمستقبل قد نشهد فيه مكمّلات غذائية بحرية داعمة لصحة الدماغ ‏والوقاية من تراجع الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.‏