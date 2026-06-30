أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بانخفاض سكر الدم قبل 24 ساعة من حدوثه

واشنطن-سانا‏

طوّر باحثون من جامعة سيدارز-سيناي للعلوم الصحية في الولايات المتحدة ‏نموذجًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمال انخفاض ‏مستوى السكر في الدم لدى المرضى المقيمين في المستشفيات قبل حدوثه بما ‏يصل إلى 24 ساعة، بما يتيح التدخل المبكر والحد من المضاعفات ‏المحتملة.‏

وذكر موقع ‏Medical Xpress‏ المختص بالأبحاث الطبية أمس الإثنين، أن ‏نتائج الدراسة، المنشورة في دورية ‏NPJ Digital Medicine، أظهرت أن ‏النموذج يعتمد على تقنية الذاكرة طويلة وقصيرة الأمد (‏LSTM‏)، ويحلل ‏بيانات السجلات الصحية الإلكترونية، بما في ذلك الأدوية، ونتائج الفحوص ‏المخبرية، والوجبات الغذائية، وغيرها من المؤشرات، للتنبؤ بخطر الإصابة ‏بنقص السكر في الدم خلال الساعات الأربع والعشرين التالية.‏

واختبر الباحثون النموذج باستخدام بيانات أكثر من 143 ألف حالة دخول ‏إلى ثلاثة مستشفيات تابعة لنظام سيدارز-سيناي الصحي بين عامي 2014 ‏و2025، كما أُجريت اختبارات إضافية على بيانات حديثة للتحقق من دقته، ‏وأظهرت النتائج قدرته على توفير إنذارات مبكرة تساعد الفرق الطبية في ‏اتخاذ إجراءات وقائية قبل ظهور الحالة.‏

وأشار الباحثون إلى أن الأداة صُممت لتقديم معلومات عملية لفرق الرعاية ‏الصحية حول المرضى الأكثر عرضة لخطر انخفاض السكر في الدم، بما ‏يسهم في تحسين برامج إدارة مرض السكري داخل المستشفيات، وتعزيز ‏سلامة المرضى من خلال تقليل المضاعفات المرتبطة بهذه الحالة.‏

وقد يدعم اعتماد هذا النموذج على نطاق واسع التحول نحو رعاية صحية ‏أكثر استباقية تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ‏تحسين جودة الرعاية والحد من المخاطر التي تهدد المرضى.‏