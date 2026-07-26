وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يبحثان مؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي، برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رون فان رودن، في ختام زيارتها إلى سوريا، تطورات الاقتصاد السوري، ومؤشرات التعافي، وآفاق النمو الاقتصادي، وأداء المالية العامة، ضمن إطار متابعة جهود الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وذكرت وزارة المالية في منشور على قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول أداء المالية العامة وتقديرات الأداء لعام 2026، والتحضير الجاري لموازنة عام 2027، وتقدم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية، بما في ذلك مباشرة إصدار صكوك سيادية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الفني والتعاون المشترك لاستكمال الإصلاحات، ومتابعة تنفيذ التوصيات خلال المرحلة المقبلة.
وأشادت البعثة بحسن تعاون الحكومة السورية، وبالجهود المتخذة، وتحسن مؤشرات الأداء، وتوقعات النمو الاقتصادي هذا العام، المستندة إلى تحسن القطاعين الزراعي والسياحي، إلى جانب استعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، التي تمثل عوامل داعمة للنمو وزيادة الإنتاج والإيرادات العامة.
وكان وزير المالية بحث في العشرين من الشهر الجاري مع بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.