وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يبحثان مؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي في سوريا

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع بعثة ‏المشاورات لصندوق النقد الدولي، برئاسة نائب مدير ‏إدارة الشرق ‏الأوسط وآسيا الوسطى رون فان رودن، ‏في ختام زيارتها إلى سوريا، تطورات الاقتصاد ‏السوري، ومؤشرات التعافي، وآفاق ‏النمو الاقتصادي، ‏وأداء المالية العامة، ضمن إطار متابعة جهود ‏الإصلاحات المالية والاقتصادية‎.‎

وذكرت وزارة المالية في منشور على قناتها عبر ‏التلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول أداء المالية ‏العامة وتقديرات الأداء ‏لعام 2026، والتحضير الجاري ‏لموازنة عام 2027، وتقدم الإصلاحات في القطاع المالي ‏والمصرفي، وجهود الوزارة في ‏تطوير أدوات التمويل ‏المحلية، بما في ذلك مباشرة إصدار صكوك سيادية‎.‎

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق ‏الفني والتعاون المشترك لاستكمال الإصلاحات، ومتابعة ‏تنفيذ ‏التوصيات خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وأشادت البعثة بحسن تعاون الحكومة السورية، ‏وبالجهود المتخذة، وتحسن مؤشرات الأداء، وتوقعات ‏النمو الاقتصادي هذا ‏العام، المستندة إلى تحسن ‏القطاعين الزراعي والسياحي، إلى جانب استعادة مناطق ‏إنتاج النفط والغاز، التي تمثل عوامل ‏داعمة للنمو ‏وزيادة الإنتاج والإيرادات العامة‎.‎

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وكان وزير المالية بحث في العشرين من الشهر الجاري ‏مع بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي‎ ‌التطورات ‏الاقتصادية ‏والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة ‏المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز ‏التعاون الفني بين الجانبين‎.‎

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