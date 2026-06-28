دراسة: البصل قد يكون جزءاً من معادلة الوقاية من أمراض مزمنة

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط محتمل بين الرغبة في تناول البصل وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، في نتائج قد تسهم في تعميق الفهم العلمي للعلاقة بين العادات الغذائية والصحة العامة.

وذكرت قناة “ناوكا تي في” الروسية أمس السبت، أن فريقاً بحثياً بقيادة عالم الأوبئة الوراثية دانيال هوانغ من جامعة كوينزلاند الأسترالية توصل إلى أن العوامل الجينية المرتبطة بحاستي التذوق والشم قد تلعب دوراً في تفسير تفضيلات الأطعمة، وانعكاساتها المحتملة على الحالة الصحية، مشيراً إلى أن البصل كان محوراً رئيسياً في الدراسة.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية ووراثية لأكثر من 160 ألف شخص، مع دراسة جينات مرتبطة بإدراك الطعم والرائحة لأنواع مختلفة من الأغذية، باستخدام أساليب إحصائية متقدمة تساعد على استكشاف العلاقات السببية بين العوامل الجينية والحالات الصحية.

وأظهرت النتائج ارتباط الجينات التي تعكس تفضيل تناول البصل بانخفاض احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، مع الإشارة إلى أن هذا الارتباط قد يعكس دور المركبات النشطة في البصل في التأثير على الصحة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت علاقة مباشرة ونهائية بين استهلاك البصل وتحسن المؤشرات الصحية، لكنها تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لفهم دور العوامل الوراثية والغذائية في الوقاية من الأمراض المزمنة، مع الإشارة إلى أن قيمة البحث تكمن أيضاً في دعم منهجيات علمية جديدة لدراسة التغذية والصحة.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة هذه الروابط بدقة، بما يسهم في تطوير استراتيجيات وقائية وصحية أكثر فاعلية في المستقبل.