ابتكار طبي هولندي.. سوار ذكي يراقب تدفق الدم ويرصد السكتات القلبية المفاجئة

أمستردام-سانا

توصلت دراسة هولندية حديثة إلى أن سواراً ذكياً قابلاً للارتداء، يقيس تدفق الدم بشكل مستمر عند المعصم، يمكنه رصد السكتات القلبية المفاجئة وإطلاق تنبيهات طوارئ تلقائية، ما يتيح تسريع الاستجابة الطبية في الحالات الحرجة.

وذكرت مجلة Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology التابعة لجمعية القلب الأمريكية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أن الدراسة التي أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية بقيادة الدكتورة جوديث بونيس، أظهرت أن السوار الذكي حقق دقة بلغت 92 بالمئة في اكتشاف حالات السكتة القلبية القابلة للصدمة الكهربائية.

ويعتمد السوار، الذي يحمل اسم “CardioWatch”، على تقنية التصوير التحجمي الضوئي، والتي تقوم بقياس تغيرات تدفق الدم في منطقة المعصم بشكل لحظي، حيث تقوم الخوارزمية المدمجة بإطلاق إنذار فوري عند اختفاء النبض بشكل مفاجئ.

وأجرى الفريق البحثي اختبارات على 49 متطوعاً جرى تعريضهم لأنماط قلبية خطيرة بشكل مُتحكم به، حيث تمكن الجهاز من رصد جميع حالات الرجفان البطيني، إضافة إلى 90 بالمئة من حالات تسرع القلب البطيني دون نبض.

وأكدت الدكتورة بونيس أن القدرة على الكشف التلقائي عن السكتة القلبية تمثل تقدماً مهماً، وخاصة أن العديد من هذه الحالات تحدث خارج المستشفيات دون وجود شهود، ما يجعل من الأجهزة القابلة للارتداء “شاهداً رقمياً” يمكن أن ينقذ الحياة.

وتعتمد الأجهزة الذكية المتوافرة حالياً في الأسواق على مستشعرات ضوئية مشابهة، إلا أنها غير مخصصة لاكتشاف السكتات القلبية، ما يفتح المجال أمام تطوير تقنيات مستقبلية أكثر دقة ترتبط بأنظمة الطوارئ وشبكات الاستجابة السريعة.