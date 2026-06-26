تطوير روبوت مبتكر يطير داخل التيارات الهوائية دون مراوح بالاعتماد على تغيير شكله

برلين-سانا

طوّر باحثون في ألمانيا روبوتاً طائراً قادراً على التحليق داخل التيارات الهوائية الصاعدة، دون الحاجة إلى مراوح أو محركات تقليدية لتوليد قوة الدفع، وذلك عبر نظام مبتكر يعتمد على تغيير شكل جسمه للتكيف مع حركة الهواء، في تصميم مستوحى من آليات طيران الطيور.

وبحسب ما نقل موقع معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية، بالتعاون مع جامعة شتوتغارت أول أمس، فإن الروبوت الذي يحمل اسم “فلوتي” يعتمد على أربعة أسطح متحركة يمكن تعديل زواياها بشكل مستقل للتحكم بالارتفاع، والاتجاه والتوازن عبر الاستفادة من مقاومة الهواء، بدلاً من توليد قوة دفع مباشرة.

ويتميز التصميم بقدرته على تعديل مسار الحركة من خلال فتح وإغلاق الأسطح أو تدويرها، ما يتيح تغيير المساحة المواجهة للتيار الهوائي أو توليد عزم يغير الاتجاه، إضافة إلى التحكم بالميلان الأمامي، والجانبي بطريقة ديناميكية.

وواجه الباحثون في المراحل الأولى تحديات تتعلق بفقدان التوازن، قبل أن يتم تحسين الاستقرار عبر خفض مركز الثقل، وإضافة انحناءات مدروسة للأسطح، ما أتاح تحقيق ما وصفوه بـ”الاستقرار الذاتي” الذي يقلل الاعتماد على أنظمة التحكم البرمجية.

كما اعتمد الفريق على تجارب داخل نفق هوائي لتطوير نموذج تحكم يعتمد على بيانات واقعية تربط بين حركة الأسطح والقوى الهوائية، ما مكّن الروبوت من الحفاظ على توازنه، واستعادة استقراره بعد الاضطرابات.

ويستهلك الروبوت قدراً منخفضاً من الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، حيث يعتمد بشكل رئيسي على الطاقة الموجودة في التيارات الهوائية الصاعدة، ما يجعله نموذجاً واعداً لتطبيقات مستقبلية في البيئات التي تتوفر فيها تدفقات هوائية طبيعية أو صناعية.