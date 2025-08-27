هولندا تنجز مشروع “غابة وندروودز العمودية” لتعزيز الاستدامة البيئية

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية في مدينة أوتريخت الانتهاء من تنفيذ مشروع معماري بيئي متكامل يحمل اسم “غابة وندروودز العمودية”، صُمم ليكون نموذجاً عمرانياً يجمع بين العمارة الحديثة والطبيعة بهدف تعزيز الاستدامة البيئية داخل المدن.

وبحسب موقع New Atlas البريطاني، يبلغ ارتفاع البرج الذي يتألف منه المشروع 104 أمتار، ويحوي أكثر من 360 شجرة ونحو 50 ألف نبتة من 30 نوعاً محلياً.

ويعتمد التصميم، الذي أعده المعماري الإيطالي ستيفانو بويري بالتعاون مع استوديو لورا غاتي، على واجهات مزروعة مزودة بأنظمة ذكية لمراقبة الري والتقليم، تستخدم أجهزة استشعار وتقنية تجميع مياه الأمطار خصيصاً لهذا الغرض.

ويضم المشروع نحو 200 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى مرافق خدمية تشمل مطاعم ومكاتب وقاعات رياضية ومواقف مخصصة للدراجات الهوائية، كما يتيح البرج موائل طبيعية للطيور عبر فتحات مهيأة لبناء الأعشاش، ما يسهم بدعم التنوع البيولوجي داخل النسيج العمراني للمدينة.

وأكد القائمون على المشروع أن البرج يمثل نموذجاً للتوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على البيئة، ويأتي ضمن رؤية معمارية متقدمة لمدن أكثر استدامة.

ويعرف المعماري الإيطالي ستيفانو بويري بمشاريعه الرائدة في تصميم ما يُعرف بـ “الغابات العمودية”، حيث أنجز أولى تجاربه في مدينة ميلانو الإيطالية عام 2014 عبر برجي “بوسكو فيرتيكالي” اللذين زرعت واجهاتهما بآلاف الأشجار والشجيرات، وقد ألهم هذا النموذج تنفيذ مشاريع مماثلة في مدن أخرى مثل نانجينغ في الصين، ولوزان في سويسرا، ليصبح توجهاً معمارياً عالمياً يدمج الطبيعة بالمدينة لمكافحة التلوث.