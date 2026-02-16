أستراليا توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لعدّ الخراف وتحسين أداء المسالخ

كانبيرا-سانا

بدأت مسالخ أسترالية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدّ الخراف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدقة وتقليل الخلافات المرتبطة بحصر أعداد الماشية، ولا سيما في المناطق النائية.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن هذه التقنيات تسهم في معالجة مشكلة واجهها المزارعون والمسالخ لسنوات، حيث كانت الأخطاء في العد تؤدي إلى إعادة الحصر ونشوء خلافات بين المزارعين وسائقي الشاحنات وإدارات المسالخ، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وزيادة الطلب على الصوف.

وأوضح التقرير أن مسلخ «V&V Walsh» جنوب مدينة بيرث قام بتركيب كاميرات مزودة ببرمجيات ذكاء اصطناعي لرصد الحيوانات عند دخولها الحظائر قبل الذبح، وعدّها بدقة، كما تُستخدم هذه التقنيات في تقطيع الذبائح بصورة صحيحة، وتصنيفها، ورصد الحيوانات العرجاء أو المريضة، بما يسهم في تحسين معايير السلامة ورفاهية الحيوانات أثناء المعالجة.

وأشار التقرير إلى أن النظام يقوم بتحليل البيانات الناتجة عن عمليات الذبح والتصنيف لتسريع الإجراءات وأتمتتها، مؤكداً أن دقة عدّ الحيوانات باتت ذات أهمية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الماشية ومخاطر السرقة، فضلاً عن دور التكنولوجيا في الحد من الأخطاء المكلفة عند بيع اللحوم أو تعبئتها بصورة غير صحيحة.

وتمثل هذه الخطوة توجهاً متزايداً نحو توظيف التقنيات الرقمية في قطاع الثروة الحيوانية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستوى الشفافية والدقة في سلاسل الإمداد.