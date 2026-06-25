مزارع نمساوي يبتكر “درعاً معدنياً” لحماية الأغنام من هجمات الذئاب بعد سنوات من التطوير

فيينا-سانا

ابتكر مزارع نمساوي درعاً معدنياً يُلبَّس للأغنام بشكل مباشر لحمايتها من هجمات الذئاب، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل والتطوير، في ظل تزايد الاعتداءات التي تتعرض لها قطعان الماشية في النمسا، ودول أوروبية مجاورة.

ووفقاً لما نقله موقع Oddity Central المتخصص بالأخبار الغريبة أول أمس، فإن المزارع رودولف شوباخ من مدينة فيلاخ جنوب النمسا، استلهم فكرته من تصاعد مخاوف مربي الأغنام من هجمات الذئاب، ليطور نموذجاً أولياً يعتمد على شبكة واقية مزودة بعناصر حادة، قال: إنها قد تمنع الذئاب من العض، مع السماح للأغنام بالحركة الطبيعية والرعي.

وأوضح شوباخ أن الذئب حيوان ذكي، معتبراً أنه لن يعاود مهاجمة خروف يرتدي هذا الدرع بعد تعرضه للألم عند محاولة العض، على حد وصفه.

إلا أن الابتكار أثار جدلاً بين مربي الماشية، حيث رأى عدد منهم أنه غير عملي ومكلف، إضافة إلى مخاوف تتعلق براحة الحيوانات، واحتمال تعلق الصوف بالشبكة الواقية أو لجوء الذئاب إلى استهداف مناطق أخرى غير محمية من الجسم.

ورغم الانتقادات، تمسك المخترع بفكرته، مؤكداً أن التقييمات المتداولة جاءت بناءً على صور فقط دون تجارب ميدانية كافية، مشيراً إلى أن إحدى الأغنام جُرّب عليها النموذج لعدة أيام دون مشكلات، وتمكنت خلالها من الحركة والتغذية بشكل طبيعي.