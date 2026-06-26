وزير المالية يؤكد ضرورة تسريع إصدار التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب المتقاعدين

دمشق-سانا‏

‏ ‏

ناقش وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماع موسع مع المؤسستين العامتين للتأمين ‏والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، آليات إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم ‏المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير برنية أكد خلال ‏الاجتماع ضرورة تسريع إصدار التعليمات التنفيذية بما يضمن سرعة تنفيذ الزيادة، ‏والمساهمة في صرفها للمتقاعدين، بما ينعكس إيجاباً على المعاشات القادمة.‏



‏‏وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في شهر أيار الماضي المرسوم رقم (135) لعام ‌‏2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين ‏والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش ‏التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.‏