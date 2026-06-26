وزير المالية يؤكد ضرورة تسريع إصدار التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب المتقاعدين

دمشق-سانا
ناقش وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماع موسع مع المؤسستين العامتين للتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، آليات إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير برنية أكد خلال الاجتماع ضرورة تسريع إصدار التعليمات التنفيذية بما يضمن سرعة تنفيذ الزيادة، والمساهمة في صرفها للمتقاعدين، بما ينعكس إيجاباً على المعاشات القادمة.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في شهر أيار الماضي المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.