شركات تكنولوجيا عالمية توقع اتفاقية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

فيينا-سانا

أعلنت شركات تكنولوجيا وتجزئة كبرى، بينها غوغل وأمازون ومايكروسوفت، توقيع اتفاقية مشتركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وذلك خلال قمة عالمية عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب موقع The Heart of Tech، تهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مساء أمس الثلاثاء إلى تعزيز الحماية الرقمية من خلال تبادل المعلومات وتوحيد الجهود، مع التركيز على إجراءات استباقية وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية.

وتشمل المبادرة تطوير أنظمة كشف متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنسيق العمل مع الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية لمواجهة شبكات الاحتيال.

وأكدت الشركات أن التصدي للاحتيال الإلكتروني يتطلب مسؤولية جماعية، مع التركيز على رفع الوعي الرقمي وتمكين المستخدمين من التعرف على أساليب الاحتيال والتعامل معها.

ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الخسائر الناجمة عن الاحتيال الإلكتروني، والتي قُدرت بنحو 442 مليار دولار عالمياً خلال عام 2025.

وعُقدت قمة فيينا لمكافحة الاحتيال الإلكتروني التي شهدت توقيع الاتفاقية في الـ16 و الـ17 من آذار الجاري.