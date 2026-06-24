‏”علي بابا ” تقاضي البنتاغون لإدراجها في قائمة الشركات العسكرية ‏الصينية

بكين-سانا‏

رفعت مجموعة “علي بابا” الصينية دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع ‏الأمريكية “البنتاغون”، طعناً في قرار إدراجها ضمن قائمة الشركات ‏العسكرية الصينية، معتبرة أن القرار “تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية ‌‏”.‏

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء: “علي بابا ‏ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكرية ‏مدنية”. ‏

وأكدت الشركة في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه أن ‌‏”هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون”.‏

وأوضحت أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في ‏تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتتمتع بقاعدة مساهمين ‏متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها “جي بي ‏مورغان” و”سيتي غروب و”بلاك روك”.‏

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أدرجت مؤخراً شركات ‏تكنولوجيا ‏صينية كبرى، في قائمة تُعتبر مُمولة للجيش الصيني، ما أثار ‌‏استياءً قوياً من الصين التي هددت بالرد بحزم وقوة، إذا لم تتم ‏معاملة ‏شركاتها بشكل عادل.‏