«أوبن إيه آي» تطلق نموذجاً جديداً لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في المهام المعقدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذجها الجديد “GPT-5.5″، مشيرةً إلى أنه يمثل نقلة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في تنفيذ المهام المعقدة والبحثية.

ووفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس أمس الخميس، أوضحت الشركة أن النموذج الجديد يتيح للمستخدمين إسناد مهام متعددة ومتشعبة دون الحاجة إلى إدارة كل خطوة، حيث يقوم بالتخطيط واستخدام الأدوات والتحقق من نتائجه والتعامل مع التحديات بشكل مستقل.

وأشارت الشركة إلى أن “GPT-5.5” يتميز بتحسينات في مجالات البرمجة الوكيلة، والمهام المعتمدة على الحاسوب، والعمل المعرفي، إضافة إلى دعم البحوث العلمية في مراحلها المبكرة.

وبيّنت الشركة أن النموذج الجديد يحقق توازناً بين السرعة والأداء، إذ يقدم مستوى ذكاء أعلى مع الحفاظ على سرعة استجابة مماثلة للإصدارات السابقة.

ولفتت إلى أن “GPT-5.5” سيُتاح لمستخدمي عدد من خدماتها، مع اعتماد إجراءات حماية متقدمة للحد من إساءة الاستخدام، بالتوازي مع توسيع نطاق التطبيقات المفيدة.

وأكد غريغ بروكمان، المؤسس المشارك للشركة، أن النموذج قادر على التعامل مع المشكلات المعقدة وتحديد الخطوات اللازمة لمعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أنه يشكل أساساً لأساليب عمل مستقبلية على الحواسيب.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في إطار تسارع المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توجه متزايد نحو تطوير أنظمة أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.