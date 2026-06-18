موجة حر في فرنسا تتسبب باضطرابات حركة القطارات وتعليق الدراسة

باريس-سانا



شهدت معظم أنحاء فرنسا اليوم الخميس موجة حرّ جديدة هي ثاني أعلى مستوى في البلاد، وتسببت بإلغاء عشرات رحلات القطارات، وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن هيئة الأرصاد الوطنية “ميتيو فرانس” قولها: إن “موجة الحر ستبلغ ذروتها يوم الأحد أو الإثنين المقبلين عند 40 درجة مئوية، بما في ذلك في العاصمة باريس.



ورفعت السلطات الفرنسية مستوى الإنذار إلى البرتقالي في ربع البلاد، بما في ذلك في العاصمة، وهو ثاني أعلى مستوى، ودعت السكان إلى توخي الحذر الشديد والإكثار من شرب المياه.



ونتيجة موجة الحر ألغت شركة السكك الحديدية الفرنسية “إس إن سي إف” 71 رحلة قطار بعيدة بين الخميس والإثنين لتفادي أعطال محتملة في أجهزة التكييف بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً، في حين أعلنت عدة مدارس في باريس تعديلات في ساعات الدراسة اعتباراً من بعد ظهر اليوم.



وفي مدينة تور في وادي اللوار، قال رئيس البلدية إيمانويل دوني: إنه لن يتردد في إغلاق 58 مؤسسة تعليمية في المدينة إذا أصبح الحر شديداً للغاية.



وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في الـ 26 من أيار الماضي مصرع 7 أشخاص في حوادث ‌‏مرتبطة بموجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام تضرب أوروبا، ‌‏وذلك في وقت تشهد القارة تسارعاً في وتيرة الاحترار.



‏ويحذر العلماء من أن موجات الحر في أوروبا باتت أكثر تكراراً نتيجة تغيّر المناخ، وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال إفريقيا يُحاصر تحت ‌‏تأثير مرتفع جوي قوي، وأجمعوا على أن التغير المناخي الناتج عن ‌‏الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر ‌‏والجفاف والفيضانات.