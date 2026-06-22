الصين تؤكد استمرار التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ رغم غياب بعض الدول

بروكسل-سانا

أكد وزير البيئة الصيني هوانغ رون تشيو، اليوم الإثنين، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ لن يتأثر، أو يتعطل بسبب غياب بعض الدول عن الجهود متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله، خلال اجتماع للحكومات في بروكسل: إن العملية متعددة الأطراف لن تتوقف أو تتباطأ بسبب غياب دول بعينها، في إشارة إلى استمرار العمل المناخي الدولي رغم التحديات السياسية.

وشارك في الاجتماع كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى بينها اليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا، في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ.

وجاء الاجتماع في ظل إعلان الولايات المتحدة الانسحاب مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، رغم تأكيد أطراف دولية استمرار الالتزام بالاتفاقية دون تغيير.