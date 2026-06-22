رضيع يدخل العناية المركزة في الصين إثر تسمم نتيجة تحضير الحليب بعصير الخضار

بكين-سانا

أُدخل رضيع صيني يبلغ من العمر ثلاثة أشهر إلى وحدة العناية المركزة بعد إصابته بحالة تسمم، نتيجة تحضير الحليب الصناعي باستخدام عصير الخضار بدلاً من الماء، في حادثة حذّر الأطباء على إثرها من مخاطر اتباع طرق غير تقليدية في تغذية الرضع.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أول أمس، أن الطفل نُقل بشكل عاجل إلى مستشفى تشونغشان للنساء والأطفال في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بعد ظهور أعراض خطيرة شملت تغير لون الجلد إلى الأرجواني، وازرقاق الشفاه، إضافة إلى صعوبة في التنفس.

وبيّن ذوو الطفل أنهم استخدموا عصير الخضار لتحضير الحليب الصناعي اعتقاداً منهم بأنه أكثر فائدة من الماء، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال فترة قصيرة من تناول الرضعة.

وأوضح الأطباء أن الفحوصات أظهرت إصابة الرضيع بتسمم بالنتريت، مشيرين إلى أن غلي بعض الخضراوات لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم هذه المادة في العصير، ما يشكل خطراً صحياً على الرضع نتيجة عدم اكتمال وظائف الجهازين الهضمي والكُلوي لديهم.

وأضاف الأطباء: إن دخول النتريت إلى مجرى الدم يؤثر في قدرة الدم على نقل الأكسجين، وهو ما يفسر التغير في لون الجلد والشفتين لدى الطفل، لافتين إلى أن الرضيع غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

ودعا الأطباء إلى الالتزام بإعداد الحليب الصناعي باستخدام الماء المخصص فقط، وتجنب استخدام العصائر أو السوائل البديلة، مع ضرورة التوجه إلى المراكز الطبية عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.

ويتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الدقيقة داخل المستشفى، حيث إن حالته مستقرة نسبياً بعد بدء العلاج وفق ما ذكر الأطباء، مع استمرار المراقبة لضمان تعافيه الكامل.