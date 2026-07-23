شركة يابانية تطور مقصورة تبريد متنقلة للحد من الإجهاد الحراري

طوكيو-سانا

طورت شركة يابانية مقصورة تبريد مخصصة للأفراد، تهدف إلى خفض الإحساس بالحرارة خلال دقائق، في ابتكار قد يسهم في الحد من الإجهاد الحراري لدى العاملين الذين يقضون فترات طويلة في مواقع البناء والمصانع والأماكن المفتوحة.

وذكر موقع SoraNews24 الإخباري الياباني أول أمس أن شركة TRUSCO Nakayama Corporation طورت الجهاز الذي يحمل اسم Do Reimon Box، وهو عبارة عن مقصورة تبريد صغيرة يدخل إليها المستخدم للحصول على جلسة تبريد قصيرة تساعده على استعادة نشاطه في الأجواء الحارة.

وأوضح الموقع أن المقصورة تعتمد على توجيه نفاثات من الهواء البارد إلى مناطق رئيسية في الجسم، مثل الرأس والرقبة والظهر، بدرجة حرارة تصل إلى نحو 5 درجات مئوية، فيما تُحافظ على درجة حرارة داخلية تقارب 15 درجة مئوية، وتستغرق جلسة التبريد بين خمس وعشر دقائق، مع تحديد مدة الاستخدام القصوى بـ20 دقيقة لتجنب انخفاض حرارة الجسم بشكل مفرط.

وأشار مطورو الجهاز إلى أن هذه التقنية لا تغني عن إجراءات الوقاية الأساسية، مثل شرب كميات كافية من المياه وأخذ فترات راحة منتظمة، لكنها توفر وسيلة إضافية للتخفيف من آثار الحرارة المرتفعة وتحسين قدرة العاملين على مواصلة أعمالهم.

واستلهم المهندسون فكرة الجهاز من أنظمة التبريد المستخدمة في آلات بيع الأغذية المجمدة، وطُور ليؤمن تبريداً مركزاً داخل مساحة صغيرة، كما يعمل عبر مصدر كهربائي عادي بجهد 100 فولت، ومزود بعجلات تتيح نقله بسهولة إلى مواقع العمل المختلفة.

ويأتي تطوير هذه التقنية في ظل تزايد موجات الحر وارتفاع معدلات الإجهاد الحراري في اليابان، ولا سيما بين العاملين في قطاعات البناء والنقل والصيانة، الذين يُعدون من أكثر الفئات تعرضاً لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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