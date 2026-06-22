العثور على أكثر من 125 قطعة أثرية تعود إلى حضارة دونغ سون في فيتنام

هانوي-سانا

أعلن متحف نغي آن – نغي تينه السوفيتي في فيتنام عن اكتشاف أكثر من 125 قطعة أثرية تعود إلى حضارة دونغ سون في بلدة تان فو التابعة لمقاطعة نغي آن، في اكتشاف جديد يسلط الضوء على جوانب من حياة المجتمعات القديمة في المنطقة قبل آلاف السنين.

وذكرت صحيفة “الصحة والحياة” الفيتنامية (SKĐS) أول أمس أن المكتشفات شملت مجموعة واسعة من القطع البرونزية والأدوات والأسلحة والحلي، من بينها أوانٍ وأحواض برونزية، وفؤوس وخناجر ورماح وسهام، إضافة إلى أساور ومغازل غزل.

وأوضح خبراء الآثار، عقب دراسة أولية للمجموعة، أنها تعود إلى حضارة دونغ سون، وتشكل مواد أثرية مهمة تسهم في فهم أنماط الحياة الاجتماعية والأنشطة الإنتاجية والحرفية والعسكرية للسكان القدماء في تلك المنطقة.

وأشارت إدارة المتحف إلى أن هذا الاكتشاف يضيف مصدراً مهماً للدراسات التاريخية والأثرية، ويسهم في تعزيز جهود حفظ التراث الثقافي المحلي والتعريف به، مبينةً أنه سيتم استكمال التوثيق العلمي للقطع المكتشفة ووضع خطط لحفظها وترميمها، تمهيداً لعرضها أمام الجمهور.

وتُعد حضارة دونغ سون من أبرز الحضارات القديمة في جنوب شرق آسيا، وازدهرت في شمال فيتنام بين القرنين السابع قبل الميلاد والأول الميلادي، واشتهرت بصناعة البرونز المتقدمة، ولا سيما الطبول البرونزية المزخرفة.