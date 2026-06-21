مراجعة علمية تضع التوت ضمن أكثر المنتجات الزراعية عرضة لبقايا المبيدات

واشنطن-سانا

كشفت مراجعة علمية حديثة أن بعض أنواع التوت تُعد من أكثر المنتجات الزراعية عرضة لاحتواء بقايا مبيدات الآفات، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية طرق غسل الفواكه والخضار قبل تناولها.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أمس السبت أن هذه النتائج تستند إلى مراجعة علمية محكّمة شملت تحليل 47 دراسة دولية تناولت طرق إزالة بقايا المبيدات من المنتجات الزراعية، إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، ومساهمات بحثية من جامعات من بينها هارفارد وكاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وأشارت المراجعة، المرتبطة بأبحاث “مجموعة العمل البيئي” (EWG)، إلى أن التوت بأنواعه، وخاصة الفراولة والتوت الأسود والتوت الأزرق، يندرج ضمن ما يُعرف بـ “الدزينة القذرة”، وهي قائمة تضم المنتجات الأكثر احتواءً على بقايا مبيدات وفق تصنيف سنوي.

وبيّنت البيانات أن معظم مستويات المبيدات المكتشفة تبقى ضمن الحدود التي حددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية، غير أن جدلاً علمياً مستمراً يحيط بمدى كفاية هذه الحدود، وخاصة فيما يتعلق بالتعرض المتراكم طويل الأمد.

وأوضح باحثون أن بعض المبيدات تبقى على سطح الثمار ويمكن تقليلها عبر الغسل، في حين أن المبيدات “الجهازية” التي تمتصها النباتات لا يمكن إزالتها بالكامل بعمليات التنظيف التقليدية.

وتشير نتائج المراجعة إلى أن نقع الفواكه والخضار في محلول مخفف من صودا الخبز أو الخل قد يسهم في خفض بقايا المبيدات السطحية بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمئة، مقارنة بنحو 30 بالمئة عند استخدام الماء فقط.

وتوصي الدراسة باستخدام محلول مكون من ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل كوبين من الماء، مع نقع التوت لفترة قصيرة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، يليها الشطف الجيد بالماء البارد والتجفيف الفوري لتجنب التلف.

وتشير الدراسة إلى أن شراء المنتجات العضوية قد يقلل من التعرض لبقايا المبيدات، إلا أن الغسل الجيد يبقى إجراءً أساسياً عند عدم توفرها، مع التأكيد على ضرورة غسل جميع الفواكه والخضار قبل الاستهلاك.

وتؤكد المراجعات العلمية أن الالتزام بطرق الغسل السليمة يظل من أبرز الإجراءات البسيطة والفعالة للحد من التعرض لبقايا المبيدات، إلى جانب اختيار المنتجات بعناية عند الإمكان.