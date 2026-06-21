دراسة أمريكية تكشف دور خلايا شاذة جينياً في تسريع تطور الأورام السرطانية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آليات بيولوجية معقدة تسهم في تفسير تحوّل بعض الأورام السرطانية إلى أشكال أكثر عدوانية وسرعة في النمو، إضافة إلى قدرتها على مقاومة العلاجات المتاحة.

وذكرت صحيفة “ساينس ديلي” المتخصصة في الأبحاث العلمية أمس السبت، نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة “Proceedings of the National Academy of Sciences”، أن فريقاً بحثياً من معهد فرجينيا للتقنية في الولايات المتحدة توصل إلى أن عدداً محدوداً من الخلايا الشاذة جينياً قادر على إعادة تشكيل البيئة الدقيقة المحيطة بالورم، بما يعزز من نموه وانتشاره.

وأوضحت الدراسة أن هذه الخلايا، المعروفة باسم “الخلايا رباعية الصيغة الصبغية” (Tetraploid Cells)، تحتوي على أربعة أضعاف المادة الوراثية مقارنة بالخلايا الطبيعية، نتيجة خلل أثناء عملية انقسام الخلية يؤدي إلى تضاعف غير طبيعي في الكروموسومات.

وبيّنت النتائج أن هذه الخلايا، رغم محدودية عددها داخل الورم، تلعب دوراً محورياً في تعديل سلوك الخلايا السليمة المحيطة، ما يخلق بيئة بيولوجية داعمة لتسارع نمو السرطان وانتشاره، بدلاً من أن يكون تأثيرها مباشراً على الخلايا السرطانية نفسها.

كما أظهرت التجارب على نماذج حيوانية أن الأورام قد تستمر في النمو بشكل أكثر عدوانية حتى مع تراجع عدد هذه الخلايا، ما يشير إلى دورها غير المباشر في تعزيز قدرة الورم على الانتشار ومقاومة العلاج.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الخلايا تتميز بخصائص سلوكية عدوانية، تشمل سرعة النمو واختراق الأنسجة السليمة، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع العلاجات المستخدمة.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام تطوير أدوات جديدة لتقييم خطورة الأورام من خلال دراسة وجود هذه الخلايا وتأثيرها على البيئة المحيطة، بما قد يسهم مستقبلاً في تحسين استراتيجيات العلاج والتنبؤ بسلوك السرطان.