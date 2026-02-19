تقنيات الذكاء الاصطناعي تقترب من تحديد موقع المركبة “لونا 9” على القمر

لندن-سانا

بعد أكثر من ستة عقود على اختفائها، رجّح علماء أنهم باتوا قريبين من تحديد الموقع المحتمل لأول مركبة سوفييتية هبطت على سطح القمر، وهي “لونا 9”، التي حققت في الثالث من شباط عام 1966 أول هبوط ناعم في تاريخ استكشاف القمر، قبل بعثات “أبولو” الأمريكية بثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الباحثين استعانوا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف الصور عالية الدقة التي أرسلها مسبار استطلاع القمر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” منذ عام 2009، بهدف رصد مؤشرات دقيقة في تضاريس السطح قد تدل على موقع المركبة.

واستخدم الفريق خوارزمية متقدمة تحمل اسم “YOLO–ETA”، وهي نسخة مطوّرة من خوارزمية “YOLO” المخصصة لتحديد الأجسام، جرى تكييفها للبحث عن بقايا ومخلّفات فضائية على سطح القمر.

وأشار الباحثون إلى أن الخوارزمية رصدت تضاريس غير مألوفة يُحتمل أن تكون ناجمة عن ارتداد المركبة قبل استقرارها، إضافة إلى مجموعة حفر صغيرة قد تتوافق مع مواقع اصطدام أجزاء منها. وبمقارنة النتائج مع الصور الأصلية التي بثّتها “لونا 9”، قُدّر الموقع المحتمل عند 7.029 درجات شمالاً و64.329 درجات شرقاً، مع التأكيد على أن المعطيات الحالية لا تكفي للجزم النهائي.

ومن المتوقع أن تسهم مهمة “تشاندرايان-2” الهندية، المقررة في آذار 2026، في التقاط صور إضافية للمنطقة، ما قد يساعد في تأكيد موقع المركبة المفقودة وحسم أحد الألغاز البارزة في تاريخ استكشاف القمر.

وقاد الدراسة فريق بحثي من كلية لندن الجامعية (University College London)، حيث استخدم الباحثون تقنيات تعلم آلي متقدمة لتحليل صور سطح القمر، ضمن دراسة نُشرت في مجلة npj Space Exploration المتخصصة بعلوم استكشاف الفضاء، بهدف تحديد الموقع المحتمل لمركبة “لونا 9” بدقة أكبر.