الصحة السورية تطلق حملة “بصر 4” لجراحة “المياه البيضاء” في اللاذقية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة “بصر 4” الطبية المجانية التي تستهدف إجراء عمليات جراحة إزالة الساد “المياه البيضاء”، وتقديم الاستشارات العينية بالتعاون مع مؤسستي “شام الإنسانية” و”بصر العالمية”، في محافظة اللاذقية، وذلك اعتباراً من الـ 25 من تموز القادم، وحتى الـ 31 من الشهر نفسه.



وأوضحت الوزارة أن الحملة ستنطلق في اللاذقية، إضافةً إلى محافظتي دير الزور والرقة، بهدف توسيع نطاق خدماتها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرةً إلى أنها تشمل الكشف الطبي المجاني، وإجراء الفحوصات اللازمة، وإنجاز العمليات الجراحية لمرضى الساد، بهدف التخفيف من معاناة المرضى، وتحسين جودة حياتهم.



ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من خدمات الحملة إلى التسجيل المسبق عبر الرابط الإلكتروني.



وكانت وزارة الصحة أعلنت ‏الأربعاء الماضي عن إطلاق حملة “بصر 4” الطبية المجانية، في محافظتي دير الزور والرقة، بالتعاون مع مؤسستي “شام الإنسانية” و”بصر العالمية”، من الرابع من شهر تموز القادم، وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.