دراسة تطور أسلوباً رياضياً يرفع دقة حل لعبة “ووردل” إلى 99 بالمئة

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك الأمريكية استراتيجية رياضية جديدة لحل لعبة الألغاز الشهيرة “ووردل”، محققين نسبة نجاح تصل إلى 99 بالمئة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ نظرية المعلومات وتحليل درجة عدم اليقين في مراحل اللعبة المختلفة.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي أول أمس أن الدراسة، المنشورة في مجلة “Northeast Journal of Complex Systems”، اعتمدت على مفهوم “إنتروبيا شانون” لتحديد التخمينات التي توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الكلمة المستهدفة، بدلاً من التركيز على الكلمات الأكثر احتمالاً لتكون الإجابة الصحيحة.

وأوضح الباحثون، بقيادة الأستاذ المساعد كونغيو “بيتر” وو، أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليص عدد الاحتمالات المتبقية بأسرع وقت ممكن عبر اختيار الكلمات الأكثر قدرة على كشف المعلومات المفيدة، ما يعزز كفاءة الوصول إلى الحل مقارنة بالأساليب التقليدية.

وأظهرت نتائج المحاكاة الحاسوبية أن النهج القائم على نظرية المعلومات نجح في حل نحو 99 بالمئة من ألغاز “ووردل”، مقابل نحو 90 بالمئة فقط للاستراتيجيات التقليدية المعتمدة على اختيار الأحرف الأكثر شيوعاً.

وأشار فريق البحث إلى أن المشروع انطلق كمهمة أكاديمية لطلاب كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة قبل أن يتطور إلى دراسة علمية منشورة، مؤكدين أن النتائج تبرز الإمكانات العملية لنظرية المعلومات في تحسين آليات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

وبيّن الباحثون أن تطبيقات هذه المقاربة لا تقتصر على ألعاب الكلمات، بل تمتد إلى مجالات متنوعة تتطلب تقليل الغموض والاستفادة المثلى من البيانات المتاحة، ما يعكس أهمية النماذج الرياضية في معالجة تحديات واقعية.

وأُطلقت لعبة “ووردل” عام 2021 على يد مهندس البرمجيات البريطاني جوش واردل، قبل أن تستحوذ عليها صحيفة “نيويورك تايمز” مطلع عام 2022، وتعتمد على تخمين كلمة إنكليزية مؤلفة من خمسة أحرف خلال ست محاولات، مع تقديم مؤشرات لونية تساعد اللاعبين على تحديد الحروف الصحيحة ومواقعها، ما أسهم في انتشارها عالمياً لتصبح واحدة من أشهر ألعاب الكلمات على الإنترنت.