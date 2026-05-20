جهاز سويدي جديد يحول أنظمة الصوت التقليدية إلى منصات بث لاسلكي ذكية

ستوكهولم-سانا

أعلنت شركة Atonemo AB السويدية المتخصصة في تقنيات الصوت عن تطوير جهاز جديد يحمل اسم “Atonemo Streamplayer”، يهدف إلى تحويل أنظمة الصوت التقليدية إلى منصات تدعم البث اللاسلكي الحديث، بما يتيح تشغيل السماعات القديمة ضمن بيئة ذكية دون الحاجة إلى استبدالها.

وذكرت منصة “Gizmochina” المتخصصة بالتقنية أمس الثلاثاء، أن الجهاز جرى تطويره في العاصمة السويدية ستوكهولم، ويستهدف سد الفجوة بين أنظمة الصوت السلكية القديمة وتقنيات البث الحديثة، عبر دعم بروتوكولات مثل AirPlay 2 وGoogle Cast وSpotify Connect وTidal Connect.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يتيح للمستخدمين بث الموسيقا لاسلكياً إلى مختلف أنظمة الصوت، بما في ذلك السماعات ومضخمات الصوت وأنظمة Hi-Fi القديمة والحديثة، دون التقيد بمنظومة تشغيل واحدة.

ويتميز الجهاز بدعمه للصوت عالي الدقة بجودة تصل إلى 24-bit / 192kHz، إضافة إلى اتصال Wi-Fi 6 لتعزيز أداء البث، مع توفير مخارج صوت 3.5 ملم ومخرج بصري S/PDIF لضمان التوافق مع مختلف المعدات.

كما يدعم التشغيل المتواصل “Gapless Playback” ومزامنة الصوت بين عدة سماعات من علامات تجارية مختلفة، ما يتيح تجربة صوتية متعددة الغرف.

وأكدت الشركة أن الهدف من الجهاز هو تمكين المستخدمين من الاستفادة من أنظمة الصوت الحالية بدلاً من استبدالها بأجهزة ذكية جديدة، بما يسهم في خفض التكلفة وتعزيز الاستدامة.

ومن المقرر طرح الجهاز في السوق الهندية خلال أيار الجاري عبر منصات بيع إلكترونية ومتاجر متخصصة، دون الإعلان عن السعر الرسمي حتى الآن.