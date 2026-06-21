الشرطة الفرنسية تعثر على لوحة لبيكاسو خلال مداهمة لمكافحة المخدرات

باريس-سانا

عثرت الشرطة الفرنسية على لوحة فنية تعود للرسام الإسباني بابلو بيكاسو، خلال مداهمة منزل في ضواحي باريس كانت تستهدف البحث عن مواد مخدرة، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام في مدينة كريتاي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب قوله: إن الاكتشاف جاء خلال عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق يتعلق بتهريب المخدرات، مشيراً إلى فتح تحقيق منفصل في قضايا السرقة والاتجار بالممتلكات المسروقة.

وأضافت النيابة: إن أربعة أشخاص مثلوا أمام المحكمة في جلسة استماع على خلفية القضية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفة، أن المداهمة جرت في مدينة شامبيني سور مارن شرق باريس، حيث عُثر إلى جانب اللوحة، على مواد يشتبه بأنها راتنج القنب، إضافة إلى ملابس فاخرة ومبالغ مالية باليورو.

وأكد مكتب المدعي العام في كريتاي أنه تم التحقق من أن اللوحة أصلية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها أو قيمتها.

يشار إلى أنه في الـ 13 من نيسان الماضي أطلق منظمون مسابقة يانصيب بعنوان “بيكاسو مقابل 100 يورو”، وحصل الفائز فيها على فرصة اقتناء لوحة “رأس المرأة” الأصلية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، تُقدّر قيمتها بأكثر من مليون دولار، مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز 100 يورو فقط، أي ما يعادل نحو 116 دولاراً.