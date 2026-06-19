تلسكوب جيمس ويب يرصد كوكباً خارجياً يواجه درجات حرارة شديدة قرب نجمه الأم

واشنطن-سانا

كشف علماء فلك من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا عن رصد كوكب خارجي غازي عملاق يتعرض لدرجات حرارة شديدة نتيجة اقترابه الكبير من نجمه الأم، وذلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، في دراسة تسلط الضوء على طبيعة الكواكب العملاقة المتطرفة خارج النظام الشمسي.

وذكرت وكالة “space” المتخصصة بعلوم الفضاء أمس الخميس، أن الكوكب المعروف باسم HD 80606 b، الواقع على بعد نحو 217 سنة ضوئية من الأرض، يُعد من أبرز الأمثلة على الكواكب الغازية العملاقة التي تمر بظروف حرارية قاسية، حيث يقترب بدرجة كبيرة من نجمه خلال مداره غير المنتظم.

وأوضحت البيانات أن الكوكب يكمل دورة حول نجمه خلال 111 يوماً، إلا أن مداره البيضوي الشديد يؤدي إلى تقلبات حرارية حادة، إذ رصد تلسكوب جيمس ويب ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 600 درجة مئوية، ما يجعله من أكثر الكواكب الخارجية تطرفاً من حيث الظروف المناخية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الظروف القاسية تؤدي إلى تغيرات ملحوظة في التركيب الكيميائي لغلافه الجوي، ما يوفر نموذجاً علمياً مهماً لدراسة سلوك الكواكب العملاقة القريبة من نجومها.

وأوضحت قائدة الفريق البحثي في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، تيفاني كاتاريا، أن كوكب HD 80606 b يتميز بخصائص غير معتادة حتى ضمن فئة الكواكب الحارة، مشيرة إلى أن مداره الإهليلجي يجعله حالة فريدة للدراسة الفلكية.

واستخدم العلماء تقنية التحليل الطيفي، التي تعتمد على تحليل الضوء إلى أطوال موجية مختلفة، لرصد التغيرات في الغلاف الجوي للكوكب، حيث تمكن تلسكوب جيمس ويب من متابعة الكوكب قبل وأثناء وبعد اقترابه من نجمه بدقة عالية.

وتأتي هذه الاكتشافات ضمن الجهود العلمية المستمرة لفهم طبيعة الكواكب الخارجية وتطورها، ودراسة الظروف المتطرفة التي يمكن أن تتعرض لها الأجرام السماوية في أنظمة نجمية بعيدة.