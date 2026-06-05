ميتا تتراجع عن إيقاف تطبيق Supernatural وتوافق على استقلاله

واشنطن-سانا

في خطوة مفاجئة أثارت ارتياح مستخدمي تقنيات الواقع الافتراضي، سمحت شركة “ميتا” لتطبيق اللياقة البدنية الشهير “Supernatural” بالانفصال عنها، والعمل كشركة مستقلة، بعد أن كانت المؤشرات السابقة تشير إلى احتمال توقفه التدريجي ضمن عمليات إعادة هيكلة قطاع الواقع الافتراضي داخل الشركة.

ويُعد “Supernatural” أحد أبرز تطبيقات اللياقة المعتمدة على تقنيات الواقع الافتراضي، حيث قدّم تجربة تدريبية تفاعلية حظيت بإقبال واسع، من خلال تحويل التمارين الرياضية إلى محتوى رقمي ترفيهي جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم.

وذكر موقع TechCrunch التقني أمس الخميس، أن التطبيق الذي طورته شركة Within بعد استحواذ “ميتا” عليها عام 2023، واجه خلال الأشهر الماضية مخاوف متزايدة بشأن مستقبله، عقب تقليص فرق العمل ووقف خطط تطوير محتوى جديد، ما أثار جدلاً واسعاً حول احتمال إنهاء الخدمة.

وأشارت التقارير إلى أن تراجع “ميتا” عن خيار الإيقاف جاء بعد ضغوط وانتقادات من جميع المستخدمين، الذين عبّروا عن رفضهم لتراجع الدعم، معتبرين أن التطبيق لا يزال يحظى بشعبية وإقبال متزايد.

وبموجب القرار الجديد، سيواصل التطبيق عمله تحت اسم شركة مستقلة تحمل اسم “Supernatural Health”، تتولى إدارة المنصة وتطويرها، مع الإبقاء على الهوية الحالية واستمرار المدربين والمحتوى التدريبي دون تغيير.

وأكدت الشركة الجديدة أن الاستقلالية ستتيح فرصة أكبر لتطوير التجربة الرقمية وتوسيع المحتوى، بعيداً عن أولويات “ميتا” المتغيرة في قطاع الواقع الافتراضي، في وقت يترقب فيه المستخدمون المرحلة المقبلة من تطور التطبيق.

وتُعد هذه الخطوة حالة نادرة في قطاع التكنولوجيا، حيث ينتقل تطبيق مستحوذ عليه من خطر الإغلاق إلى الاستقلال، ما يمنحه فرصة جديدة للاستمرار والتوسع.