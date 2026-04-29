شركة أمريكية تحوّل مقاعد الدرجة السياحية إلى كبسولات شبه خاصة لتوفير راحة أكبر للركاب

واشنطن-سانا

تواصل شركة “Collins Aerospace” الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الهندسية والأنظمة الجوية سعيها لتحسين تجربة الركاب في الطائرات، من خلال إعادة ابتكار مقاعد الدرجة السياحية، وخصوصاً الصفوف الخلفية التي غالباً ما تكون غير مفضلة، عبر تحويلها إلى مساحات أكثر خصوصية وراحة تشبه “الشرنقة”.

وتهدف هذه التجربة إلى التخفيف من معاناة الركاب بسبب الضيق، وتوفير تجربة سفر أكثر استرخاءً، وتحسين مستوى الخصوصية والتقليل من الضوضاء القادمة من الممرات والمرافق الأخرى.

وحسب تقرير نقلته شبكة CNN أول أمس، يعتمد التصميم الجديد، الذي يحمل اسم “SkyNook”، على تحويل المساحة الضيقة في مؤخرة الطائرة إلى “ملاذ شبه خاص”، يوفر عزلاً جزئياً عن الممر، كما يتيح للركاب استخدام المساحة لأغراض متعددة، مثل العمل أو التخزين أو حتى وضع سرير صغير.

ويستفيد التصميم من الفراغ بين المقعد وجدار الطائرة، ما يسمح بإضافة وظائف جديدة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في هيكل المقاعد التقليدية للدرجة السياحية، مع إضافة فاصل جانبي يعزز شعور الركاب بالعزلة والهدوء.

ومع التطور السريع في صناعة الطيران، تشهد تصميمات مقصورات الطائرات تحسناً ملحوظاً، وخاصة في الدرجة السياحية، وفي ظل زيادة مدة الرحلات وتوقعات الركاب، تتجه الشركات نحو حلول مبتكرة تعزز الراحة والخصوصية في المساحات المحدودة.