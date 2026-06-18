دراسة: فروة الرأس لا تكشف العمر الحقيقي لكنها تعكس مؤشرات صحية مرتبطة بالشيخوخة

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة برادفورد البريطانية بالتعاون مع مراكز بحثية متخصصة، أن التغيرات التي تطرأ على فروة الرأس مع التقدم في العمر ترتبط بعوامل بيولوجية موضعية في الجلد وبصيلات الشعر، لكنها لا تُعد مؤشراً دقيقاً للعمر الحقيقي أو العمر البيولوجي العام للإنسان.

ووفقاً للدراسة التي نقلها موقع Health.com الطبي أمس الأربعاء والمنشورة في مجلة Experimental Dermatology العلمية، فإن شيخوخة الشعر ترتبط بشكل وثيق ببيئة فروة الرأس المحيطة بالبصيلات وليس بالشعرة وحدها.

وأوضحت النتائج أن التغيرات التي تحدث في فروة الرأس مع التقدم في السن تشمل ضعف الدورة الدموية، وتغير بنية الجلد، وانخفاض نشاط الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر، وهي عوامل تؤدي إلى ترقق الشعر وتباطؤ نموه وتغير خصائصه.

وبيّنت الدراسة أن هذه التحولات تعكس “شيخوخة موضعية” مرتبطة بالجلد والشعر، وليست مؤشراً شاملاً على حالة الجسم أو تقدمه في العمر البيولوجي، إذ تبقى مؤشرات أخرى مثل صحة القلب والأوعية الدموية والوظائف الحيوية أكثر دقة في تقييم الشيخوخة.

وأشار الباحثون إلى أن فهم التغيرات الدقيقة في فروة الرأس قد يسهم في تطوير علاجات مستقبلية تستهدف تحسين صحة الشعر وتأخير مظاهر الشيخوخة المرتبطة به، عبر دعم بيئة البصيلات وتحسين وظائفها الحيوية.

وبالمحصلة يمكن أن تعكس فروة الرأس جوانب محددة من الشيخوخة الجلدية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد العمر الحقيقي أو تقييم الحالة الصحية العامة للجسم.