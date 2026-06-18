الطفلة المشاكسة ماشا تعود إلى عالم الرسوم المتحركة برفقة ثلاثة دببة

موسكو-سانا

في مفاجأة سارة لجمهور الأطفال وصناع المحتوى الترفيهي، أعلنت شركة الترفيه الروسية “أنيماكورد” عن إطلاق مسلسل كرتوني جديد يحمل عنوان “ماشا والدببة الثلاثة”، ليكون الامتداد الفني والمطوّر للسلسلة العالمية الشهيرة “ماشا والدب” التي أسرَت قلوب الملايين حول العالم.

وذكرت وكالة تاس في تقرير نشر اليوم الخميس، أن العمل الجديد يستند إلى الفلكلور الروسي، مع تقديم صياغة فنية مختلفة للشخصيات، حيث تظهر “ماشا” بتصميم أقرب إلى أطفال الجيل الحالي، إلى جانب ثلاثة دببة أشقاء بالغين يعيشون في الغابة، لكل منهم نمط تربوي وشخصية مختلفة، لتنشأ بينهم وبين ماشا علاقة يومية متجددة يغلب عليها الطابع العائلي والكوميدي القائم على تباين الطباع.

وأوضحت الشركة أن العمل يندرج ضمن الكوميديا المعتمدة على تطور الشخصيات والتفاعلات الإنسانية، مركّزاً على العلاقة بين طفلة محبة للحرية وثلاث شخصيات ذات طابع أبوي، حيث تتلاشى الفوارق بينهم ضمن إطار من الرعاية والتفاهم المتبادل.

وأضافت: إن طبيعة الفكاهة في المسلسل مستمدة من سلوك الأطفال الواقعي، ما يفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاونات التجارية وترخيص المنتجات الموجهة للأطفال.

ومن المقرر أن تستعرض الشركة تفاصيل المشروع خلال معرض “Licensing Expo 2026” في لاس فيغاس، على أن تُكشف لاحقاً تفاصيل الإنتاج والتوزيع في الربع الثالث من عام 2026.