دراسة علمية تكشف نقصاً كبيراً في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) قد يكون غير مشخص لدى أعداد كبيرة من البالغين، ولا سيما من تجاوزوا سن الـ 65 عاماً، ما يحول دون حصولهم على الدعم والرعاية المناسبة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أمس الأبعاء أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية كينغز كوليدج لندن وكلية لندن الجامعية وجامعة ليفربول، استندت إلى بيانات أكثر من 3.5 ملايين شخص مسجلين لدى عيادات الأطباء العامين في إنكلترا خلال عام 2025، حيث قارن الباحثون معدلات التشخيص المسجلة بتقديرات الانتشار العالمية للاضطراب.

وأظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين عدد الحالات المتوقعة والحالات التي جرى تشخيصها رسمياً، ما يشير إلى أن شريحة واسعة من المصابين قد لا تزال خارج نطاق التشخيص والعلاج.

وبحسب الدراسة، بلغت نسبة تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين البالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً نحو 0.05 بالمئة فقط، الأمر الذي يرجح أن أكثر من 90 بالمئة من الحالات المحتملة ضمن هذه الفئة العمرية لم تُكتشف بعد، نتيجة عوامل تاريخية تتعلق بتأخر الاعتراف بالاضطراب ومحدودية فرص الوصول إلى التقييمات المتخصصة في السابق.

وأكد الباحثون أن ارتفاع مستوى الوعي بالاضطراب خلال السنوات الأخيرة أسهم في زيادة معدلات التشخيص، إلا أن النتائج تبرز الحاجة إلى تطوير خدمات التقييم والدعم المخصصة للبالغين، ولا سيما كبار السن الذين ربما أمضوا سنوات طويلة من دون معرفة الأسباب الكامنة وراء الصعوبات التي واجهوها في حياتهم اليومية.

ويُعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات العصبية النمائية التي تؤثر في القدرة على التركيز وتنظيم الانتباه وضبط الاندفاع، وغالباً ما يُشخّص خلال مرحلة الطفولة، إلا أن أعراضه قد تستمر في مراحل البلوغ والشيخوخة، بما ينعكس على الأداء التعليمي والمهني والعلاقات الاجتماعية وجودة الحياة بشكل عام.