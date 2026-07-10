“أوبن إيه آي” تطلق عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة “جي بي تي-5.6”

photo 2026 07 10 10 34 12 "أوبن إيه آي" تطلق عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة "جي بي تي-5.6"

واشنطن-سانا

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أوبن إيه آي” الإتاحة العامة لعائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة “جي بي تي-5.6″، وذلك بعد تأجيل طرحها الشهر الماضي بناءً على طلب الحكومة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

وقالت الشركة في بيان: إن عائلة “جي بي تي-5.6” تضم ثلاثة نماذج هي: “سول”، وهو النموذج الرئيسي الجديد للشركة، و”تيرا”، وهو نموذج متوازن للاستخدامات اليومية في بيئات العمل، و”لونا”، وهو أسرع نماذج الشركة وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة.

وأوضحت أن نموذج “جي بي تي-5.6 سول” يضع معياراً جديداً للذكاء والكفاءة في مجالات البرمجة والعمل المعرفي والأمن السيبراني والعلوم، مع استخدام عدد أقل من وحدات المعالجة النصية (التوكنز)، وخفض التكاليف التقديرية مقارنة بالنماذج الرائدة السابقة والنماذج المنافسة.

وأضافت الشركة إعدادين جديدين للقدرات ضمن عائلة النماذج، إذ يمنح إعداد “ماكس” نموذج “جي بي تي-5.6” وقتاً أطول للتفكير والتحقق ومراجعة نهجه، بينما ينسق إعداد “ألترا” عمل عدة وكلاء للذكاء الاصطناعي بالتوازي للتعامل مع المهام الأكثر تعقيداً.

ووفقًا للشركة، أصبح “جي بي تي-5.6” متاحاً اعتباراً من أمس الخميس عبر “تشات جي بي تي” و”كودكس” وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ “أوبن إيه آي”، على أن يستمر طرحه عالمياً بشكل تدريجي خلال الساعات الأربع والعشرين التالية.

وأكدت “أوبن إيه آي” أن “جي بي تي-5.6” يُطرح مع “أقوى إجراءات الحماية حتى الآن”، مشيرة إلى أن النماذج الجديدة تتمتع بقدرات أكبر من الإصدارات السابقة في مجالي علم الأحياء والأمن السيبراني، لكنها لا تتجاوز المستوى “الحرج” في أي منهما وفقاً لإطار الجاهزية المعتمد لدى الشركة.

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