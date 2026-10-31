التحالف يعلن تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان عبر منصة «إكس»: إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.



وأضاف المالكي: أن قوات التحالف اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية من السعودية.



وكان التحالف أعلن أمس الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة أطلقتها ميليشيا الحوثي.