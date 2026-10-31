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التحالف يعلن تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

photo 2026 10 31 05 20 29 التحالف يعلن تدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
شعار تحالف دعم الشرعية في اليمن-الرياض-واس

 الرياض-سانا
 
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان عبر منصة «إكس»: إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
 
وأضاف المالكي: أن قوات التحالف اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية من السعودية.
 
وكان التحالف أعلن أمس الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة أطلقتها ميليشيا الحوثي.

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