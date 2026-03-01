ناسا تؤجل أول هبوط مأهول على القمر ضمن برنامج “أرتميس” إلى 2028

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر ضمن برنامج “أرتميس” إلى عام 2028، بعد أن كان مقرراً تنفيذه عبر مهمة “أرتميس 3” في عام 2027، على أن تتحول هذه المهمة إلى رحلة اختبارية تمهيداً لتنفيذ الهبوط المأهول في مهمة “أرتميس 4”.

وأوضحت ناسا عبر موقعها الرسمي أن القرار جاء في ضوء تقرير صادر عن اللجنة الاستشارية لسلامة الطيران الفضائي، أشار إلى مخاطر محتملة في حال تنفيذ عدة أهداف غير مسبوقة ضمن مهمة واحدة، ما استدعى إعادة جدولة الرحلات وإضافة مهمة اختبارية خلال عام 2027 لتعزيز معايير السلامة.

وفي السياق ذاته، تواجه مهمة “أرتميس 2”، المقررة للدوران حول القمر، بعض التأخيرات في الاختبارات التقنية، مع توقع إطلاقها في نيسان 2026 كحد أدنى، وفي حال نجاحها، ستشكل أول رحلة بشرية إلى مدار القمر منذ مهمة “أبولو 17” عام 1972.

ويهدف برنامج “أرتميس” إلى إعادة إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، تمهيداً لإقامة وجود بشري مستدام واستخدامه نقطة انطلاق لرحلات مستقبلية إلى المريخ، فيما يؤكد تعديل الجدول الزمني توجه الوكالة نحو مقاربة أكثر أماناً في تنفيذ مهامها القمرية.