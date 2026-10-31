شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتفق على آلية لحماية محتوى الناشرين

واشنطن-سانا

تعهدت شركات “أوبن إيه آي” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أنثروبيك” بتوفير آلية موحدة تتيح لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية منع استخدام محتواها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت، أن الآلية المقترحة ستتيح للناشرين إدخال تعليمات موحدة ومعتمدة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تتبنى البروتوكول، مشيرةً إلى أن تطبيقها الكامل لن يبدأ إلا بعد عدة أشهر.

وستبدأ “مايكروسوفت” تطبيق الآلية اعتباراً من الأول من شباط عام 2027، فيما تعتزم “غوغل” اعتمادها خلال العام نفسه.

وقالت “أوبن إيه آي”، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي”: إنها ستطرحها خلال الأشهر المقبلة، بينما أعلنت “أنثروبيك”، المطورة لنموذج “كلود”، أنها بدأت بالفعل تطبيقها.

وأوضحت “مايكروسوفت”، في منشور على مدونتها، أن الإعداد الجديد سيقتصر على منع استخدام المحتوى في تدريب النماذج مستقبلاً، ولن يمنع روبوتات جمع البيانات من تصفح المواقع، كما سيظل المحتوى متاحاً للاستخراج إلى أن يفعّل الناشر خيار الحظر.

ويتعين على الناشرين حالياً وضع تعليمات حظر منفصلة لكل روبوت يجمع البيانات وينشط على الإنترنت.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد استخدام الروبوتات لنسخ محتوى المنشورات والمواقع الإلكترونية بهدف تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، ما دفع بعض المؤسسات الإعلامية، ومنها صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى اللجوء للقضاء لحماية محتواها.