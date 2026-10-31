الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار خفيفة في ‏بعض المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم السبت، للارتفاع بشكلٍ طفيف في بعض المناطق السورية مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة انحسار المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد خلال الأسبوع الفائت.
الطقس نهاراً
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطولات مطرية خفيفة فوق مناطق متفرقة.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|13/23
ريف دمشق القلمون
|7/16
درعا
|13/24
القنيطرة
|11/22
السويداء
|11/21
حمص
|15/24
حماة
|16/25
اللاذقية
|19/25
طرطوس
|18/24
حلب
|15/21
إدلب
|14/20
دير الزور
|13/21
الرقة
|13/21
|الحسكة
|15/23