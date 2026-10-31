الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار خفيفة في ‏بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم السبت، للارتفاع ‏بشكلٍ طفيف في بعض المناطق السورية مع ‏بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة ‏من السنة، نتيجة انحسار المنخفض الجوي الذي ‏تأثرت به البلاد خلال الأسبوع الفائت. ‏

الطقس نهاراً

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ‏الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل ‏عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطولات مطرية ‏خفيفة فوق مناطق متفرقة.‏

الطقس ليلاً

وخلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، ‏وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ‏الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة ‏السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في ‏المحافظات السورية: ‏