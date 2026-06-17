مزرعة يابانية تنتج بيضاً بصفار أبيض نتيجة نظام غذائي غير تقليدي للدواجن

طوكيو-سانا

تنتج مزرعة تاكيوتشي للدواجن في جزيرة هوكايدو اليابانية بيضاً يتميز بصفار أبيض أو أصفر باهت للغاية، في ظاهرة غذائية غير مألوفة تخالف الشكل التقليدي المعروف لصفار البيض ذي اللون الأصفر أو البرتقالي.

ووفقاً لما أورده موقع “Oddity Central” المتخصص بأخبار الغرائب حول العالم أول أمس، لا يعود هذا الاختلاف في اللون إلى سلالة الدجاج، بل إلى نظام غذائي خاص يعتمد بشكل رئيسي على الأرز، مع مكونات منخفضة جداً من مادة الكاروتينات المسؤولة عن إعطاء صفار البيض لونه الأصفر.

ويُعرف هذا المنتج باسم “كوميتسويا”، وقد حظي بإقبال واسع في السوق اليابانية، حيث يُستخدم في عدد من الأطباق التقليدية، ويتميز بمظهره الفريد وملمسه الناعم ومذاقه الحلو.

وأكدت المزرعة أن هذا النوع من البيض يحتفظ بالقيمة الغذائية نفسها للبيض التقليدي، رغم اختلاف لونه، الأمر الذي أثار اهتماماً واسعاً وتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا المنتج من الحالات الغذائية النادرة التي نجحت في جذب الانتباه داخل اليابان وخارجها، حيث يتم تصديره أيضاً إلى عدد من الأسواق الآسيوية.