يوتيوب توسّع أدوات التحكم بالمحتوى القصير عبر تحديد حد يومي لمشاهدة “شورتس”

واشنطن-سانا

أظهرت مصادر تقنية أن منصة “يوتيوب” بدأت توسيع خيارات التحكم في مشاهدة المقاطع القصيرة، عبر إضافة ميزة تتيح للمستخدمين تحديد حد يومي لتصفح محتوى “Shorts” قد يصل إلى “صفر دقيقة”، ما يمنح انطباعاً بتعطيل هذا النوع من المحتوى عملياً، دون أن يعني ذلك إزالته من المنصة أو إنهاء حضوره داخل تجربة الاستخدام.

ووفقاً لما أورده موقع “ذا فيرج” (The Verge) التقني أمس الخميس، فإن الميزة تندرج ضمن أدوات إدارة الوقت داخل التطبيق تحت اسم “Shorts feed limit”، حيث يمكن للمستخدم تحديد سقف يومي للمشاهدة، على أن تظهر له تنبيهات عند بلوغ الحد، مع إمكانية تجاوز الإشعار أو تجاهله، ما يؤكد أن الخاصية تهدف إلى تقليل الاستهلاك وضبطه بدلاً من الحظر الكامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع من “يوتيوب” لتعزيز أدوات الرقابة الذاتية على الاستخدام، في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بالمقاطع القصيرة، إذ تمثل الميزة امتداداً لخيارات سابقة لإدارة وقت المشاهدة، مع الحفاظ على “شورتس” كجزء
أساسي من المنصة دون إلغائه.

