تحديث جديد من آبل يتيح التحكم بدرجة شفافية واجهة “Liquid Glass”

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل إضافة خيارات جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بدرجة شفافية واجهة «Liquid Glass»، ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 27، إلى جانب نظام macOS Golden Gate، في خطوة تهدف إلى توفير تجربة استخدام أكثر مرونة وقابلية للتخصيص.

ووفق ما ذكر موقع “MacRumors” التقني أمس الأحد، فإن التحديث المرتقب سيمنح المستخدمين إمكانية ضبط مستوى شفافية الواجهة، بما يتيح مواءمة المظهر البصري للنظام مع تفضيلاتهم الشخصية ومتطلبات الاستخدام المختلفة.

ويعتمد تصميم «Liquid Glass» على توظيف تأثيرات الشفافية والطبقات الزجاجية في عناصر الواجهة، بهدف تقديم تجربة بصرية أكثر حداثة وانسيابية في القوائم والنوافذ، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا إلى تحديات تتعلق بوضوح النصوص وسهولة القراءة في بعض الحالات، ولا سيما عند استخدام خلفيات معقدة أو عند تداخل الإشعارات والعناصر البصرية.

وسيتضمن التحديث الجديد شريط تحكم مخصصاً، يسمح بزيادة مستوى الشفافية أو خفضه، ما يسهم في تحسين وضوح المحتوى المعروض، مع الحفاظ على الهوية التصميمية الحديثة للنظام.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى آبل نحو تطوير واجهات استخدام أكثر قابلية للتخصيص، بما يحقق توازناً بين الجاذبية البصرية وسهولة الاستخدام، ويمنح المستخدمين مرونة أكبر في التحكم بتجربتهم الرقمية.