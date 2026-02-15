إحياء طائرة عمودية قديمة لتقديم بديل منخفض التكلفة للمروحيات

لندن-سانا

تعمل شركة بريطانية على إعادة إحياء طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً، حلّقت لأول مرة قبل نحو 60 عاماً، بهدف تطوير وسيلة نقل جوي أقل تكلفة وأكثر كفاءة من المروحيات التقليدية، مع التركيز على استخداماتها في خدمات الإسعاف الجوي.

وذكرت شبكة CNN أن شركة “ARC AeroSystems” البريطانية تطوّر طائرة “Pegasus”، وهي نسخة معدّلة من طراز قديم يُعرف باسم “Avian 2/180” من فئة “gyroplane” أو “autogyro”، التي تعتمد على مروحة علوية تدور بفعل الهواء لتوليد الرفع، ومروحة خلفية للدفع الأمامي، ما يجعلها أبسط ميكانيكياً من المروحيات.

وتتميّز “Pegasus” بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً بأسلوب يشبه “القفز”، ما يتيح استخدامها في مهابط المروحيات الحالية، وهي مزوّدة بمحرك هجين كهربائي ذاتي الشحن، وتتسع لطيار وراكبين، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 160 كيلومتراً في الساعة.

وبحسب الشركة، تصل تكلفة تشغيل الطائرة إلى نحو 300 دولار في الساعة، فيما يُتوقّع أن يبلغ سعرها قرابة مليون دولار، مقارنة بمتوسط تكلفة مهمة الإسعاف الجوي في المملكة المتحدة التي تقدّر بنحو 5730 دولاراً، وفق بيانات منظمات متخصصة.

وأشار خبراء في هندسة الطيران إلى أن هذا النوع من الطائرات قد يكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأبسط من الناحية الميكانيكية، إلا أن توسيع سعتها التشغيلية يواجه تحديات تقنية، كما يتطلب الإقلاع العمودي تدريباً متخصصاً للطيارين.

وحصلت الطائرة على تصريح لإجراء رحلات تجريبية من هيئة الطيران المدني البريطانية، فيما تسعى الشركة لاستكمال التمويل اللازم، تمهيداً لطرحها تجارياً خلال السنوات المقبلة.