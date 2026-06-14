ألماني يحطم رقماً قياسياً في غينيس بتناول أكثر من كيلوغرام من العسل خلال دقيقة

برلين-سانا

حطم مواطن ألماني رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في تحدٍ غير مألوف يتعلق بتناول كميات كبيرة من العسل خلال وقت قياسي.

ووفق ما نقل موقع Oddity Central المتخصص بالأخبار الغريبة أول أمس، تمكن الشاب الألماني أندريه أورتولف (32 عاماً) من مدينة أوغسبورغ من استهلاك 1.273 كيلوغرام من العسل خلال 60 ثانية فقط، مستخدماً ملعقة كبيرة أمام وعاء ممتلئ بالعسل، في محاولة وصفت بأنها تتطلب سرعة وقدرة استثنائية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عملية التحدي التي نفذها أورتولف، حيث بدا أنه يعتمد على خبرة سابقة في خوض تحديات غذائية غير تقليدية، ما مكنه من تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد.

ويُعد العسل من الأطعمة المحببة عالمياً، إلا أن تناوله بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة يمثل تحدياً صعباً نظراً لقوامه الكثيف واللزج، ما يجعل مثل هذه المحاولات نادرة في مسابقات الأرقام القياسية.