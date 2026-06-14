باحثون يحذرون: الاستغناء الكامل عن السكر قد يخلّ بتوازن الميكروبيوم المعوي

الكويت-سانا

أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون في معهد دسمان للسكري في الكويت أن الاستبعاد الكامل للسكروز من النظام الغذائي منخفض الدهون، قد يؤدي إلى اضطرابات في صحة الأمعاء ووظائف التمثيل الغذائي، بما في ذلك ضعف التحكم بمستويات الغلوكوز، وارتفاع مقاومة الإنسولين، واختلال توازن الميكروبيوم المعوي.

ووفق ما نقل موقع Science Daily العلمي اليوم الأحد، تابع الباحثون تأثير نظام غذائي خالٍ من السكروز على فئران مخبرية لمدة 16 أسبوعاً، مع مقارنته بنظام غذائي مماثل يحتوي على السكروز، بهدف تقييم التغيرات في مؤشرات الأيض وصحة الأمعاء.

وأوضح رئيس قسم المناعة والأحياء الدقيقة في معهد دسمان للسكري، الدكتور رشيد أحمد، أن إزالة السكروز بشكل كامل من نظام غذائي منخفض الدهون قد تُحدث تأثيرات غير متوقعة على صحة الأمعاء والجهاز المناعي، وتزيد من مؤشرات الالتهاب والاضطرابات الأيضية، مؤكداً أن النتائج تدعم أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على صحة الميكروبيوم المعوي.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة عُرضت خلال مؤتمر ENDO 2026، الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث قد تسهم في تطوير توصيات غذائية مستقبلية أكثر شمولاً للوقاية من الاضطرابات الأيضية ومرض الكبد الدهني والحالات الالتهابية المزمنة، مع التركيز على جودة النظام الغذائي بدلاً من الاقتصار على تقليل السكر أو استبعاده كلياً.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى الحد من استهلاك السكريات المضافة للوقاية من السمنة والسكري وأمراض القلب، إلا أن الباحثين يؤكدون أن تحقيق التوازن الغذائي وتنوع العناصر الغذائية قد يكون أكثر أهمية من الاستبعاد الكامل لبعض المكونات، لما لذلك من دور في دعم صحة الأمعاء والعمليات الأيضية.