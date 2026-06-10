غوغل تطلق نموذج “جيميني 3.5” للترجمة الصوتية الفورية لتعزيز التواصل متعدد اللغات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google إطلاق نموذجها الجديد “Gemini 3.5 Live Translate” للترجمة الصوتية الفورية، في خطوة تهدف إلى تقليص حواجز اللغة وتمكين محادثات أكثر سلاسة بين المستخدمين بمختلف اللغات، مع الحفاظ على نبرة المتحدث وإيقاعه الصوتي.

وذكرت الشركة في مدونتها الرسمية أمس الثلاثاء، أن النموذج الجديد قادر على التعرف التلقائي على أكثر من 70 لغة، وتقديم ترجمة صوتية فورية متزامنة مع سير الحديث، بدلاً من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على انتظار اكتمال الجمل قبل بدء الترجمة.

وبيّنت أن التقنية الجديدة ستتيح استخدامات متعددة تشمل ترجمة المحاضرات والاجتماعات، ودبلجة مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي، إضافةً إلى توسيع دعم اللغات في خدمة Google Meet من خمس لغات حالياً إلى أكثر من 70 لغة، مع دعم آلاف التركيبات اللغوية داخل الاجتماعات.

وأضافت الشركة: إن طرح الميزة سيتم تدريجياً عبر خدماتها المختلفة، بما في ذلك “Google Meet”، وتطبيق الترجمة التابع لها، مع توفير وضع “الاستماع” على أجهزة أندرويد للاستماع إلى الترجمات المباشرة عبر السماعات أو الهاتف، إلى جانب اعتماد علامة مائية رقمية غير مرئية باستخدام تقنية “SynthID” للتحقق من المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، والحد من إساءة استخدامه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التواصل العالمي بين المستخدمين، بما يسهم في تحسين كفاءة التفاعل في البيئات الرقمية متعددة اللغات.