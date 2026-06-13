أربعة عشر بروتيناً في الدم للتنبؤ بسرطان الرئة قبل 5 سنوات

سرطان الرئة أربعة عشر بروتيناً في الدم للتنبؤ بسرطان الرئة قبل 5 سنوات

لندن-سانا

تمكن فريق دولي من الباحثين من تحديد مجموعة من البروتينات ‏في الدم يمكنها التنبؤ بالإصابة بسرطان الرئة بدقة عالية، قبل ‏ظهور المرض بأكثر من خمس سنوات، في خطوة قد تفتح ‏الباب أمام وقاية حقيقية من أكثر أنواع السرطان فتكاً في العالم‎.‎

وذكرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، المتخصصة في الأخبار ‏الصحية والعلمية، أمس الجمعة، أن دراسة أجراها باحثون في ‏معهد “فرانسيس كريك” بلندن، بالتعاون مع جامعات ومستشفيات ‏في بريطانيا والولايات المتحدة وتايوان، توصلت إلى إمكانية ‏التنبؤ بسرطان الرئة عبر تحليل 14 بروتيناً مرتبطاً بالالتهاب ‏في الدم، كما أظهرت أن دواءً مضاداً للالتهاب موجوداً بالفعل، ‏قد يخفض خطر الإصابة إلى النصف لدى الفئات الأكثر ‏عرضة‎.‎

وتمكن الباحثون من تحليل عينات دم لنحو 48 ألف شخص من ‏بنك المملكة المتحدة الحيوي، باستخدام تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، للتوصل إلى “بصمة بروتينية” تتألف من 14 ‏بروتيناً، وعند دمج هذه النتائج مع عوامل كالعمر والتاريخ ‏التدخيني، استطاع العلماء التنبؤ بسرطان الرئة بدقة فاقت ‏النماذج الطبية الحالية. ‏

كما وجد الباحثون أن التدخين وتلوث الهواء ينشطان مساراً ‏التهابياً يرفع مستويات هذه البروتينات، ما يعني أن السرطان لا ‏ينشأ من الطفرات وحدها، بل من الالتهاب المزمن إلى جانب ‏الطفرات معاً‎.‎

يذكر أن سرطان الرئة يقتل أعداداً أكبر من أي سرطان آخر في ‏العالم، ولا يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لأكثر من خمس ‏سنوات ثلث المصابين.‎

شريحة للعين تساعد المكفوفين على الرؤية مجدداً
باحثون في جامعة سنغافورة يبتكرون إبراً دقيقة لتحسين نمو النباتات وتقليل استخدام الأسمدة
دراسة تحدد بؤر انتشار العقارب السامة في وسط المغرب
طريقة مبتكرة لتحويل الحرارة إلى كهرباء بكفاءة أعلى
دراسة: الإفراط في شرب القهوة يهدد صحة العظام ويزيد خطر الهشاشة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك