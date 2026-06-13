أربعة عشر بروتيناً في الدم للتنبؤ بسرطان الرئة قبل 5 سنوات

لندن-سانا

تمكن فريق دولي من الباحثين من تحديد مجموعة من البروتينات ‏في الدم يمكنها التنبؤ بالإصابة بسرطان الرئة بدقة عالية، قبل ‏ظهور المرض بأكثر من خمس سنوات، في خطوة قد تفتح ‏الباب أمام وقاية حقيقية من أكثر أنواع السرطان فتكاً في العالم‎.‎

وذكرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، المتخصصة في الأخبار ‏الصحية والعلمية، أمس الجمعة، أن دراسة أجراها باحثون في ‏معهد “فرانسيس كريك” بلندن، بالتعاون مع جامعات ومستشفيات ‏في بريطانيا والولايات المتحدة وتايوان، توصلت إلى إمكانية ‏التنبؤ بسرطان الرئة عبر تحليل 14 بروتيناً مرتبطاً بالالتهاب ‏في الدم، كما أظهرت أن دواءً مضاداً للالتهاب موجوداً بالفعل، ‏قد يخفض خطر الإصابة إلى النصف لدى الفئات الأكثر ‏عرضة‎.‎

وتمكن الباحثون من تحليل عينات دم لنحو 48 ألف شخص من ‏بنك المملكة المتحدة الحيوي، باستخدام تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، للتوصل إلى “بصمة بروتينية” تتألف من 14 ‏بروتيناً، وعند دمج هذه النتائج مع عوامل كالعمر والتاريخ ‏التدخيني، استطاع العلماء التنبؤ بسرطان الرئة بدقة فاقت ‏النماذج الطبية الحالية. ‏

كما وجد الباحثون أن التدخين وتلوث الهواء ينشطان مساراً ‏التهابياً يرفع مستويات هذه البروتينات، ما يعني أن السرطان لا ‏ينشأ من الطفرات وحدها، بل من الالتهاب المزمن إلى جانب ‏الطفرات معاً‎.‎

يذكر أن سرطان الرئة يقتل أعداداً أكبر من أي سرطان آخر في ‏العالم، ولا يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لأكثر من خمس ‏سنوات ثلث المصابين.‎