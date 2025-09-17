ابتكار ياباني حديث يتيح تنظيف الجسم بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا

قدمت شركة العلوم اليابانية “ساينس كو” فكرة “غسالة الإنسان” خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2025 المقام حالياً في مدينة أوساكا اليابانية، من خلال عرض كبسولة مبتكرة تحمل اسم “ميراي نينجن سينتاكوكي” قادرة على تنظيف الجسم بالكامل خلال خمس عشرة دقيقة، وفق ما نقلته هيئة التلفزيون والإذاعة اليابانية NHK.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار متطورة لمراقبة المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، حيث يقوم بضبط دورة التنظيف تلقائياً بما يضمن راحة المستخدم واسترخاءه.

وتتميز الكبسولة بتصميم يشبه كبسولات الفضاء، وتتيح تجربة استحمام دون استخدام اليدين، إذ يبدأ تدفق الماء الدافئ من الجزء السفلي للجسم وصولاً إلى الجزء العلوي عبر رذاذ لطيف، بينما تنفجر آلاف الفقاعات المجهرية على سطح البشرة لإزالة الأوساخ، مع مؤثرات صوتية وبصرية مهدئة.

وأشارت الشركة إلى أن ألف شخص سيحظون بتجربة هذا الابتكار لأول مرة ضمن فعاليات المعرض العالمي، موضحةً أن العمل جارٍ على تطوير نسخة منزلية مخصصة لكبار السن والأشخاص كثيري الانشغال، وكل من يسعى للجمع بين النظافة اليومية وتخفيف التوتر.

وشهد معرض إكسبو 2025 في أوساكا مشاركة واسعة من الشركات اليابانية والعالمية، حيث ركزت العروض على الابتكارات التكنولوجية والحلول المستقبلية في مجالات الصحة، والطاقة، والنقل.