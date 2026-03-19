اكتشاف أقدم تسجيل لأغنية الحوت الأحدب يعود إلى عام 1949

واشنطن-سانا

كشف باحثون عن أقدم تسجيل معروف لأغنية الحوت الأحدب يعود إلى عام 1949، في اكتشاف يسلّط الضوء على طبيعة المحيطات قبل التأثير الواسع للضوضاء البشرية.

ووفقاً لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عُثر على التسجيل خلال رقمنة أرشيف صوتي قديم في معهد وودز هول الأمريكي لعلوم المحيطات، حيث التُقط قبالة سواحل برمودا أثناء اختبارات السونار بالتعاون مع مكتب الأبحاث البحرية الأمريكي.

ولم يدرك العلماء حينها أنهم يسجلون أصوات حوت، إلا أن احتفاظهم بهذه الأشرطة بدافع الفضول العلمي أتاح اليوم إعادة تحليلها في إطار علمي حديث.

ويعكس التسجيل صورة لمحيط أكثر هدوءاً ونقاءً في أواخر أربعينيات القرن الماضي، قبل تزايد حركة السفن، والأنشطة البشرية التي رفعت مستويات الضوضاء تحت الماء.

ويرى مختصون أن هذا الاكتشاف يوفر فرصة مهمة لفهم تأثير الضوضاء الحديثة على تواصل الحيتان، التي تعتمد على الأصوات في التنقل والبحث عن الغذاء والتفاعل الاجتماعي.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف في دعم جهود حماية الحياة البحرية، وخاصة أن الحوت الأحدب يُعرف بأصواته المعقدة، ويكتسب التسجيل أهمية إضافية لكونه يسبق الدراسات العلمية حول هذه الظاهرة بنحو عقدين من الزمن.