ريديت تتيح ميزة التعليق بالفيديو لتعزيز التفاعل داخل المنتديات

واشنطن-سانا

أعلنت منصة المنتديات “ريديت” عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية الرد على المنشورات باستخدام مقاطع فيديو، في خطوة تهدف إلى تعزيز أساليب التفاعل داخل النقاشات الرقمية، وتوفير وسيلة أكثر وضوحاً وفاعلية لعرض الأفكار والمحتوى.

وبحسب تقرير لموقع “ديجيتال تريندز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فقد بدأت المنصة اعتباراً من يوم أمس طرح الميزة بشكل تدريجي لعدد من المنتديات، بما يسمح للمستخدمين بتسجيل أو رفع مقاطع فيديو مباشرة داخل التعليقات في المجتمعات التي تدعم هذه الخاصية.

وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين خيار استخدام الفيديو إلى جانب الصور وملفات GIF، حيث يمكن من خلالها شرح الأفكار أو تقديم الحلول بشكل عملي في مجالات متعددة مثل الصيانة المنزلية، والطهي، والمكياج، واللياقة البدنية، والألعاب، والدعم التقني، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب توضيحاً بصرياً.

كما أوضحت “ريديت” أن مقاطع الفيديو لن تعمل تلقائياً، وستخضع لأنظمة المراجعة والإشراف الخاصة بالمنصة قبل نشرها، مع إتاحتها حالياً في المنتديات العامة الآمنة فقط، بما يمنح المشرفين مزيداً من التحكم في هذا النوع الجديد من التفاعل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي منصة “ريديت” إلى تطوير أدوات التفاعل داخل منتدياتها، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال إتاحة محتوى أكثر تفاعلية ووضوحاً، بما يواكب تطور أساليب التواصل الرقمي الحديثة.