دراسة علمية تتيح رصد التهاب رئوي خفي عبر مسحة فموية بسيطة

واشنطن-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من كلية الطب بجامعة “UTHealth Houston” الأمريكية إلى إمكانية استخدام مسحة فموية بسيطة للكشف عن مؤشرات التهاب خفي داخل الجسم لدى مرضى أحد أمراض الرئة النادرة، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض واضحة، ما يفتح المجال أمام وسائل متابعة أكثر سهولة وأقل تدخلاً.

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للجامعة أول أمس فإن الدراسة التي نشرتها مجلة Annals of the American Thoracic Society العلمية الصادرة عن الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، قادها الدكتور ريكاردو أ. موسكيرا، وأظهرت أن المسحة الفموية قادرة على رصد إشارات الالتهاب ذاتها الموجودة في عينات الدم، ما يجعلها أداة واعدة لمتابعة المرضى بشكل دوري دون إجراءات معقدة.

وتركزت الدراسة على مرض “خلل الحركة الهدبية الأولي” (Primary Ciliary Dyskinesia)، وهو اضطراب وراثي نادر يصيب الجهاز التنفسي منذ الطفولة، ويسبب التهابات متكررة في الرئتين والجيوب الأنفية والأذن، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور تدريجي في وظائف الرئة.

وأوضح الباحثون أن العينات المأخوذة من الفم أظهرت قدرة على رصد مؤشرات التهاب جهازية كامنة حتى خلال فترات استقرار الحالة المرضية، ما يتيح متابعة أدق للتغيرات الصحية دون الاعتماد الكامل على فحوصات الدم التقليدية.

وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو تطوير أساليب أبسط لمتابعة مرضى الأمراض المزمنة والنادرة، وخاصة الأطفال، عبر وسائل غير مؤلمة يمكن أن تسهم في الكشف المبكر عن تطور الحالة وتوجيه العلاج بشكل أدق.