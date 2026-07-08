باحثون يوظفون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مركبات نباتية قد تحسن جودة النوم

سنغافورة وبكين-سانا

توصل باحثون من الجامعة الوطنية السنغافورية (NUS) بالتعاون مع معهد شنغهاي الصيني للتكنولوجيا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تحديد مجموعة من المركبات العطرية المستخلصة من النباتات الطبيعية، قد تسهم في تحسين جودة النوم وزيادة مدة النوم العميق، بما يفتح المجال أمام تطوير بدائل طبيعية للأدوية المنومة التقليدية.

وذكرت الجامعة عبر موقعها الرسمي أول أمس أن الباحثين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف المركبات النباتية، وتمكنوا من تحديد أربع مركبات أظهرت قدرة على تعزيز النوم العميق، وهو مرحلة أساسية لاستعادة نشاط الجسم والدماغ.

وأوضح الباحثون أن هذه المركبات تؤثر في المسارات العصبية المرتبطة بتهدئة نشاط الدماغ وتعزيز الاسترخاء، وتوجد في عدد من النباتات الشائعة مثل الخزامى والريحان والبابونج والأوريجانو، ما قد يساعد في تطوير منتجات طبيعية موجهة لتحسين النوم.

وأشاروا إلى أن اضطرابات النوم تؤثر في نسبة كبيرة من سكان العالم، في حين قد لا تكون الأدوية المنومة مناسبة لجميع الأشخاص بسبب محدودية فعاليتها أو احتمال ارتباطها بآثار جانبية، مؤكدين أن هذه الدراسة ستكون بوابة للعمل مستقبلاً على إعداد قاعدة بيانات شاملة للمركبات النباتية ودراسة تفاعلاتها بهدف تطوير حلول طبيعية أكثر فاعلية لتحسين جودة النوم.

وتشكل هذه النتائج خطوة بحثية جديدة نحو الاستفادة من المركبات النباتية الطبيعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لدعم صحة النوم.